Biographie

Derrière le pseudonyme HollySiz se cache Cécile Cassel, actrice française fille de Jean-Pierre Cassel et demi-sœur de Vincent Cassel. En 2008, après une première dizaine d'années de carrière dans l'actorat, elle décide de laisser libre court à ses envies musicales en fondant HollySiz. Ce n'est pourtant qu'en 2013 qu'elle livre un premier album, My Name Is, porté par le single electro-disco "Come Back to Me" paru un peu plus tôt dans l'année. © Olivier Duboc /TiVo