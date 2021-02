Biographie

Formé à Los Angeles en 2005, le groupe Hollywood Undead se distingue par son style rap-rock empruntant au metal. Composé de chanteurs équipés de surnoms et de maquillages inspirés des films d'horreur, il crée la surprise avec son premier album Swan Songs (2008), qui se classe n°22 au Billboard américain. La formation réussit à percer au Canada et en Europe et sort en 2009 le CD et DVD Desperate Measures, comprenant des titres inédits ou en public et quelques reprises, en sus d'un concert filmé. Aaron Erlichman quitte le groupe en 2009 et est remplacé par Daniel Murillo (ex-Lorene Drive). En 2011 paraît American Tragedy, classé dans le top 5 américain. Son successeur, Notes from the Underground, fait mieux en se classant n°2 aux États-Unis et n°1 au Canada. En 2015 sort Day of the Dead et l'année suivante est celle des changements de label et de personnel avec le départ de Matthew Kusek. L'album Five (2017) compte la participation du rappeur B-Real sur le titre « Black Cadillac ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017