Biographie

Dans les années 70, un groupe de fêtards emmené par Alice Cooper et comptant Harry Nilsson, John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon et Micky Dolens dans ses rangs, s'est forgé une solide réputation dans les bars de Los Angeles la nuit tombée, réputation alimentée par nombre de récits de débauches pour l'essentiel oubliés. Une quarantaine d'années plus tard, Cooper dépoussière l'étiquette Hollywood Vampires pour l'apposer à un nouveau projet de supergroupe hard rock en compagnie de Steve Perry (Aerosmith) et Johnny Depp, noyau rejoint sur son premier effort éponyme de 2015 par une myriade de superstars, de Paul McCartney à Brian Johnson (AC/DC) en passant par Perry Farrell ou Slash. En 2019, les Hollywood Vampires reviennent avec un second effort, Rise, notamment porté par une reprise du "Heroes" de David Bowie. © TiVo