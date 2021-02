Biographie

HONNE (« vrai sentiment » en japonais) est un duo d’electro composé du chanteur Andy et du producteur James. Venus d’Angleterre, les deux amis ont mis au point une musique électronique pleine de sensualité où saveurs R&B et pop viennent se mélanger pour former une recette unique qui, d’après les musiciens, constitue la bande-son idéale pour une virée nocturne en voiture, au milieu de l’été, vitres baissées et l’esprit baigné dans les lumières de la ville. Leurs diverses influences allant de Radiohead, Apparat, Modeselektor à Arctic Monkeys en passant par Michael Jackson, forment un mélange incongru mais bougrement séduisant. Andy et James se rencontrent à l’Université et deviennent vite amis à travers leur passion commune pour Radiohead. Seulement trois jours plus tard, ils commencent à composer ensemble et se rendent vite compte à quel point ils sont compatibles musicalement. Les deux sont influencés aussi bien par Arctic Monkeys (surtout au niveau des textes), que par les pionniers de la musique électronique tels qu’Apparat et Modeselektor, et par la pop pure et dure de Michael Jackson. Il leur faut tout de même plusieurs années avant de trouver le son qui leur correspond le mieux. Une fois certains d’avoir trouvé leur signature sonore, ils révèlent les singles Warm on a Cold Night et All In The Value qui sont publiés chez Super Recordings avant même que les HONNE n’aient joué un seul concert. Les premiers shows affichent tout de suite complets et le duo se fait rapidement signer par Atlantic Records. Andy et James peuvent alors enfin quitter leurs emplois de professeurs de musique pour se concentrer exclusivement sur leur carrière en tant qu’artistes. L’EP Coastal Love arrive ensuite, comprenant quatre chansons qui mélangent parfaitement les trois aspects de la musique de HONNE : le côté lent et romantique, le côté nocturne et sexy, et le côté plus rythmé et estival. Après ce coup de maitre, le duo publie l’EP Loves the Jobs You Hate qui est légèrement plus enjoué que son prédécesseur et constitue une critique acerbe des frustrations et des limitations de la vie moderne. En seulement deux EP, les HONNE se sont imposés comme l’un des groupes les plus prometteurs de la scène anglaise. © LG/Qobuz