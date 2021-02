Biographie

Formé à Sint-Niklaas en 1995 autour d'Alex Callier, Raymond Geerts, Frank Duchêne et de la vocaliste Liesje Sadonius, le projet trip-hop flamand Hoover, rapidement rebaptisé Hooverphonic, impose sa signature et marque les esprits avec un premier opus, A New Stereophonic Sound Spectacular, porté par une série de singles dont "Inhaler", "Barabas" ou encore "2 Wicky" et son sample du "Walk On By" façon Isaac Hayes. Rencontrant immédiatement le public et la critique, Hooverphonic devient rapidement l'un des fers de lance de la scène belge, enchaînant avec les albums Blue Wonder Power Milk (1998) et The Magnificent Tree (2000). Si Frank Duchêne quitte le navire en 1999 et si le poste de vocaliste n'a ne cesse de changer depuis 1995, Hooverphonic perdure, livrant son dixième recueil original en 2018 avec Looking For Stars. © TiVo