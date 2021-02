Biographie

Le timbre hypnotisant de la chanteuse américaine Hope Sandoval (né à Los Angeles en 1966) séduit pour la première fois le public rock au début des années 90 à la faveur du succès de So Tonight That I Might See (1993), second opus de Mazzy Star, dernier projet en date de David Roback (The Rain Parade, Opal, Rainy Day). La formation devient rapidement l'une des plus en vue de la scène alternative mais si elle participe à divers projets au fil des années, ce n'est qu'en 2000, alors que Mazzy Star a entamé une longue pose suite à son troisième recueil de 1996, que Sandoval se lance en solo avec les Warm Inventions, livrant trois solides albums en quinze ans, de Bavarian Fruit Bread (2001) à Until the Hunter (2016). © TiVo