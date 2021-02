Biographie

Certains artistes ont plusieurs vies, c'est le cas de Horace Andy. D'abord chanteur de reggae roots peu connu internationalement, il est tout de même l'auteur du classique « Skylarking » en 1972, mais ne bénéficie pas de l'explosion du reggae à la suite des succès de Jimmy Cliff et Bob Marley and the Wailers. Il s'expatrie aux Etats-Unis puis en Angleterre où il connaît enfin la renommée à travers sa collaboration avec Massive Attack en 1990. Horace Andy pratique tous les styles, du roots au dancehall en passant par le dub, Pure Rankin (1978) et Mek It Bun (2002) sont représentatifs d'une carrière éclectique et prolixe. Avec Serious Times en 2010, Horace Andy se livre à un brillant exercice roots et nu-roots. Broken Beats offre en 2013 des remixes de certains de ses meilleurs titres. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015