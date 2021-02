Biographie

Formé à Londres autour d'Alexis Taylor et Joe Goddard, Hot Chip entame sa carrière avec un premier album lo-fi, Mexico, en 2000. Son successeur de 2002, le Sanfrandisco E-Pee les voit intégrer des sonorités plus joyeuses et le groupe signe en 2005 sur le légendaire label new Yorkais DFA pour lequel il sort le maxi Over and Over ainsi que l'excellent The Warning en 2006. L'année suivante, le single "Ready for the Floor" précède la sortie de Made in the Dark, disque proposant leurs grooves les plus maîtrisés et leurs mélodies les plus aguicheuses en date. Il est suivi en 2010 du moins énergique One Life Stand. © Karen E. Graves /TiVo