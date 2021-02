Biographie

Formé autour d'Everlast (ex-membre du Rhyme Syndicate de Ice T) et partie intégrante du Soul Assassins Crew de Cypress Hill, House of Pain s'impose comme l'un des groupes les plus influents de la scène Hip Hop américaine du début des 90's. « Jump Around », hit single incontournable issu de leur premier album produit par DJ Muggs « Fine Malt Lyrics », les fait connaître aussi bien auprès du public rap que de celui plus alternatif des campus américains. Ils en profitent pour participer à des tournées marathon au côté des plus célèbres groupes alternatif/punk de l'époque. Porté par ce succès, « Same as It Ever Was », suite logique mais moins inspirée de « Fine Malt Lyrics », leur assure un public fidèle mais plus restreint. Suite à des conflits ayant pour conséquence la fin de leur collaboration avec DJ Muggs, House of Pain se détache complètement du Soul Assassins Crew pour enregistrer et produire leur dernier album, « Truth Crushed to Earth Shall Rise Again » qui est un échec retentissant. Refusant de continuer l'aventure, Everlast reprend sa carrière solo. DJ Lethal, quant à lui, rejoind les néo-métalleux de Limp Bizkit.