Biographie

Formé en 1995 par le chef de choeur américain Robert Simpson, le Houston Chamber Choir (Coeur de chambre de Houston, au Texas) est un choeur mixte composé de vingt-cinq chanteurs professionnels formés dans les meilleures écoles de la région ou à la Juillihard School de New York. Conçu pour appréhender un large répertoire, c'est dans la musique contemporaine que le choeur s'illustre lors de tournées mondiales ou sur disque. Il compte à son actif la création d'une douzaine d'oeuvres contemporaines, par des compositeurs comme Dominick DiOrio, Christopher Theofandis, Jocelyn Hagen ou Christian McBride. Renommé dans le domaine classique mais aussi dans le jazz, le choeur a collaboré entre autres musiciens avec Dave Brubeck, Paul Hillier, Peter Phillips, Simon Carrington, Bob Chilcott, Maria Guinand, Ken Cowan ou Cynthia Clawson. En 2015, il remporte l'American Prize dans la catégorie de la performance chorale, puis le Margaret Hills Award trois ans plus tard. Le premier enregistrement du choeur, The Blue Estuaries: American Choral Music (2001), est suivi par trois albums pour le label MSR Classics : le récital Ravishingly Russian: Secular Choral Music 1874-1994 (2009), Psalmi & Vesperas (2012) et Soft Blink of Amber Light (2015). La même année paraît chez ECM Rothko Chapel: Morton Feldman, Erik Satie, John Cage, un enregistrement en collaboration avec Kim Kashkashian, Sarah Rothenberg et Steven Schick qui se classe dans les hit-parades de ventes d'albums classiques aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'enregistrement en public de chants de Noël Behold the Stars! Christmas at the Villa, paru en 2018, est suivi par une intégrale des compositions chorales du compositeur français Maurice Duruflé, pour le label Signum Classics. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020