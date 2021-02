Biographie

Chester Burnett alias Howlin' Wolf (1910-1976) est l'une des figures les plus importantes du blues d'après-guerre. Surnommé ainsi en raison d'une voix profonde et puissante, l'imposant « shouter » (hurleur) commence à enregistrer, au moment même où le rock'n'roll prend forme, des morceaux de blues électrique qui vont influencer des dizaines de chanteurs et groupes des années soixante. Auteur de nombreux classiques parmi lesquels « (Sittin On) Top of the World », « Spoonful », « Little Red Rooster », « Smokestack Lightning », « Killing Floor » ou « Back Door Man », Howlin' Wolf fut l'un des rares bluesmen à connaître le succès de son vivant. Le rock, personnifié par The Rolling Stones, Van Morrison, Jim Morrison, Robert Plant ou Jack White, lui est fortement redevable. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015