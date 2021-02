Biographie

Né à Bray en 1990 et résidant à Dublin, Andrew Hozier-Byrne, alias Hozier, est un auteur-compositeur-interprète irlandais proposant un indie folk aux accents blues, gospel et soul. Son premier maxi, Take Me to Church, voit le jour en 2013, suivi par un second moyen format en mars 2014, From Eden, préparant la sortie d'un premier opus éponyme en septembre de la même année, comportant l'essentiel des titres précédemment parus plus six nouveaux morceaux. Le maxi In the Woods Somewhere paraît quand à lui en novembre 2014 à l'occasion du Record Store Day et propose 4 nouvelles compositions. © Olivier Duboc /TiVo