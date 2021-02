Biographie

De son vrai nom Harvey Cantwell, HRVY voit le jour le 28 janvier 1999 à Kent, en Angleterre. C'est sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter et Youtube, que le jeune homme accroît sa popularité. Signé chez Virgin Records, il publie son premier single « Thank You » en 2013, qui sera suivi en 2017 par deux autres tubes, « Holiday » et « Talk to Ya ». En 2018, c'est avec l'artiste Malu Travejo qu'il publie le simple « Hasta Luego ». Un an plus tard, après avoir rencontré un beau succès avec son nouveau single « Told You So », il collabore avec la formation K-pop NCT Dream, avec laquelle il enregistre le titre « Don't Need Your Love ». © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019