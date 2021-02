Biographie

Le chanteur/compositeur français Hubert-Félix Thiéfaine est un artiste dont l'œuvre est très difficile à classer dans un genre. Influencé par Bob Dylan et Lou Reed aussi bien que par Léo Ferré, Jacques Brel et des écrivains français, sa musique a d'abord pris la forme d'une sorte de folk-rock, avant de devenir plus sombre et plus synthétique dans les années 80 ; une évolution constante au fil du temps aboutissant à un style pop très personnel impliquant des paroles poétiques, audacieuses et parfois difficiles. Thiéfaine a réussi à attirer un public large et fidèle, et a vendu plus de disques et de billets de concerts qu'on ne pourrait l’imaginer compte tenu de sa faible exposition médiatique, devenant chemin faisant un artiste culte. © Olivier Duboc /TiVo