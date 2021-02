Biographie

lFlûtiste et saxophoniste, Hubert Laws (né à Houston, Texas, le 10 novembre 1939) suit une formation classique au piano, puis aux percussions, avant de choisir la flûte au lycée. Elève de la Juilliard School sous la tutelle de Julius Baker, il croise la route des Jazz Crusaders et joue dans l'Orchestre philharmonique de New York, dirigé alors par Leonard Bernstein. Sa carrière dans le jazz, entamée par des séances pour Mongo Santamaria, Benny Golson, Jim Hall, James Moody ou Clark Terry, se poursuit chez Atlantic avec son premier album The Laws of Jazz (1964). Après deux nouveaux albums, il rejoint le label CTI Records et enregistre le best-seller Crying Song (1969), qui fait de lui la nouvelle étoile de la flûte jazz et soul, après le règne d'Herbie Mann. Ses détours vers le jazz fusion et le répertoire classique font de lui un musicien au style « crossover », dont l'album The Rite of Spring (1972), avec Bob James, Ron Carter et Jack DeJohnette, s'avère une référence, aux côtés d'enregistrements en public, de la compilation In the Beginning (1979) et de la bande originale du film The Chicago Theme. Accompagnateur de George Benson et Grant Green, Hubert Laws connaît un large succès avec l'album funk Family (1980), sorti avant la musique du film How to Beat the High Coast of Living, réalisée avec le guitariste Earl Klugh. Les projets les plus variés se succèdent au cours des décennies suivantes, comprenant l'album Studio Trieste (1982) avec Jim Hall et Chet Baker, des interprétations d'oeuvres classiques (Suite in A Minor, avec Quincy Jones) et la séance en sextette Very Well (1987). De retour après une pause de plusieurs années, la star de la flûte revient avec les albums My Time Will Come (1993) et Storm Then the Calm (1994), suivis d'un hommage à Nat « King » Cole. En 2015 paraît Symphonic Arrangement: Suite for Flute & Jazz Piano Trio. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019