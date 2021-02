Biographie

Le nom de ce nouvel enfant terrible de la chanson québécoise était sur toutes les lèvres après le gala de l’ADISQ en 2018. Il y a gagné trois prix Félix majeurs, dont Chanson de l’année pour Fille de personne II, mais c’est aussi son apparence et son attitude qui ont fait beaucoup jaser. C’était alors la consécration d’un artiste sans filtre, excentrique, déjanté. Qu’on aime ou non, Hubert Lenoir est une bête de scène androgyne fascinant à la David Bowie ou Iggy Pop qui a livré l’un des albums les plus encensés de l’année, Darlène, son fameux «opéra post-moderne» aux accents jazz et rock progressif. Depuis, cet artiste qui n’a pas froid aux yeux a fait le tour du Québec avec sa voix un brin nasillarde et entraîne dans sa vague tous ceux qui souhaitent résister à la catégorisation.