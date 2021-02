Biographie

Avec leurs chansons rock & roll simples sur les boulots 9H/17H et le sport, Huey Lewis & the News deviennent l'un des groupes de pop/rock les plus populaires des États-Unis au milieu des années 80. Autant inspiré par le pub rock britannique que par le R&B et le rock & roll des années 60, the News possède un esprit de battant, de fêtard qui fait de chansons telles que "I Want a New Drug," "The Heart of Rock & Roll," "The Power of Love" des tubes commerciaux. Au fur et à mesure de la décennie, le groupe adoucit son style pour séduire les baby-boomers vieillissants qui les ont adoptés, et il continue d'attirer des foules avec des concerts populaires et des tubes sur les stations de radios de variété. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo