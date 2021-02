Biographie

Figure familière à la fois en Angleterre et aux Etats-Unis grâce à une carrière de comédien longue de 30 ans, et plus récemment pour son rôle dans la série Dr. House, l'acteur aux multiples talents Hugh Laurie est moins connu pour être musicien autodidacte éclectique et accompli. Au milieu des années 90, Laurie se lance dans une carrière Hollywoodienne, mais ne connait le succès international qu'à partir de 2004 pour son rôle de médecin grincheux dans la série Dr. House sur la chaîne Fox. En 2010, il signe un contrat chez Warner pour qui il enregistre un album aux influences blues New Orleans contenant des collaborations avec Tom Jones, Irma Thomas et Dr. John. Le disque, produit par Joe Henry (Elvis Costello), Let Them Talk sort en 2011. © TiVo