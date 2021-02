Biographie

Cet admirateur et ami de Bob Dylan, au look d'éternel jeune homme, fait l'admiration de tous pour sa forme physique et son énergie. Il a traversé sans jamais perdre de sa superbe les styles et les modes. En cette année 2013, personne ne lui donnerait son âge, 84 ans, tant l'enthousiasme prédomine chez ce chanteur ; sa dégaine, ses jeans, ses blousons de cuirs, ses santiags, sa crinière et sa barbichette blanche nous sont familiers et semblent éternels. Si beaucoup savent sa passion pour les chevaux (Stewball) et pour la mer et les bateaux (Santiano), beaucoup ignorent le peintre et le sculpteur apprécié. Né le 18 août 1929 à Neuilly-sur-Seine, Hugues Jean Marie Aufray est le fils d'Henry Auffray, un industriel d'import-export issu d'une famille de diplomates et frère de Pascal Audret, qui compte aussi dans le domaine de la chanson française. À la séparation de ses parents, le petit Hugues suit sa mère, Amyelle de Caubios d'Andiran, à Sorèze dans le Tarn, dans les années de guerre. À la Libération, il rejoint son père pour étudier au lycée français de Madrid, et demeure en Espagne pendant trois ans. C'est là qu'il commence à chanter, en espagnol. En 1948, Hugues Aufray a 19 ans. Son père veut qu'il devienne architecte, mais il ne pense qu'à la peinture et à la sculpture. Il monte à Paris dans l'espoir d'entrer aux Beaux-Arts. Pour se faire quelques sous, il chante dans la rue mais aussi dans les bars et les petits cabarets parisiens en s'accompagnant à la guitare. En cette fin des années cinquante, Hugues Aufray est passionné de chansons, il écrit, adapte, compose, arrange et interprète soit ses propres chansons soit celles des autres. Avec le temps, son nom est associé à ceux de Pierre Delanoë, Claude Morgan, Vline Buggy pour les paroles et à ceux de Jean-Pierre Sabar, André Georget, Georges Augier de Moussac, Guy Magenta, Lounis Ait Menguellet pour la musique. Hugues Aufray puise son inspiration dans les répertoires country, rock, pop, folk, blues, latino ainsi que dans le folklore espagnol.Il interprète, entre autres, Georges Brassens, Félix Leclerc ou Serge Gainsbourg. En 1959, Eddy Barclay le remarque alors qu'il vient de remporter le concours Les N°1 de demain, radio-crochet d'amateurs de la radio Europe N°1 au cours de laquelle il interprète justement Gainsbourg, Le poinçonneur des Lilas. Barclay adore, lui fait enregistrer son premier disque et lui ouvre la porte de l'Amérique. C'est là qu'Hugues Aufray croisera la route d'un jeune chanteur qui comme lui, s'accompagne à la guitare sèche, Bob Dylan. En 1964, Hugues Aufray représente le Luxembourg au Concours Eurovision de la Chanson et se classe troisième ex-aequo avec Dès que le printemps revient. En 1965, la sortie de l'album «Aufray chante Dylan » rencontre un succès public immédiat et participe à renforcer sa popularité tout en consolidant celle de Dylan. Sa musique de troubadour-folk-français contraste fortement avec le son yéyé qui domine les charts de la pop des années 60. En mai 1966, il chante pour Martin Luther King Les crayons de couleurs à l'occasion d'une grande soirée contre le racisme au Palais des Sports de Paris. Hugues Aufray se définit lui-même « entre rive droite et rive gauche », ses textes et ses chansons combattent le racisme et l'intolérance. Troubadour métisseur de cultures musicales, il adapte en français des chansons américaines de Bob Dylan mais aussi de Roger Miller et même des Beatles. Sous sa plume, Yesterday devient Je croyais.Artiste atypique et amoureux de la nature, l'artiste partage sa vie entre sa maison près de Paris, ses chevaux qu'il élève dans sa ferme de l'Ardèche, près d'Orgnac-l'Aven et un ranch dans les Alpes. Passionné d'équitation, il crée des spectacles équestres (les Cavaliers sans frontières) et des stages d'équitation pour enfants. Ce n'est que dans les années 80 qu'il revient sur le devant de la scène. En juillet 1984, il interprète The Times They Are Changin' en duo avec Bob Dylan à Grenoble et au Parc de Sceaux. Il enchaîne les concerts, participe aux Francofolies de La Rochelle et aux Vieilles Charrues, écrit pour Johnny Hallyday. Fait chevalier des Arts et des Lettres en 85 et officier en 97, le chanteur est toujours resté fidèle à ses amours de jeunesse : la nature, les voyages, l'amitié, la peinture et la sculpture qui n'ont jamais cessé d'inspirer son oeuvre. Un jour, au début de sa carrière, il entre dans la galerie de la sculpteur Dina Vierny à Banyuls et lui demande conseil. Sans trop le décourager, elle lui souhaite bonne chance. La vie et les rencontres font qu'il devient le chanteur populaire que l'on connaît. En 2000, à l'occasion de la rétrospective Maillol à Perpignan, Hugues Aufray revoit Dina Vierny et lui redemande conseil. Elle lui répond : « Il n'est jamais trop tard pour devenir sculpteur ». Devenus amis, ils seront proches jusqu'à la disparition en 2009 de la muse de Maillol. Le premier bronze d'Hugues Aufray, un buste Hommage à Bob Dylan, a été exposé à la Cité de la Musique à Paris au cours de l'été 2012. Aujourd'hui, Hugues Aufray continue ses tournées. Six écoles maternelles et deux salles de spectacle portent son nom.