Biographie

Groupe phare de la new wave / pop synthétique anglaise dont il est l'un des précurseurs, The Human League, formé à Sheffield en 1977, laisse un bel héritage de tubes (« Don't You Want Me », « Lebanon ») avant de diluer ses synthétiseurs dans une pop lisse après l'album Hysteria (1984). La formation soutenue par Phil Oakey depuis ses débuts survit néanmoins en se contentant d'un album par décennie : Octopus en 1995, Secrets en 2001 et Credo en 2011. Plusieurs compilations font revivre un âge d'or marqué par les albums Dare (1981), Hysteria (1984) et Crash (1986), après des débuts post-punk sur Reproduction (1979) et Travelogue (1980). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018