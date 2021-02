Biographie

Issu de Manchester, le duo britannique Hurts, formé de Theo Hutchcraft et Adam Anderson, offre une recette mêlant pop synthétique typée années 80, New Wave et R&B contemporain avec une touche de Krautrock. Egalement repéré grâce à ses clips autoproduits et à une imagerie héritée d'un Bowie des années berlinoises, le duo livre un premier album en 2010, Happiness, suivi par Exile, paru en 2013. © Olivier Duboc /TiVo