Biographie

Hyphen Hyphen c’est l’histoire de quatre amis originaires de Nice bien décidés à conquérir le monde à l’aide d’une electro pop raffinée et d’un univers à la richesse infinie. Le quatuor est parvenu à se créer sa propre personnalité, son propre style et sa propre voix sans se soucier des canons de l’époque. Leur musique à mi-chemin entre London Grammar, The Klaxons et LCD Soundsystem leur permet de s’évader des schémas classiques de la pop et de s’installer confortablement sur la scène française. Hyphen Hyphen c’est quatre copains de lycées qui se dirigent ensuite tous vers des études d’art. Santa (chant), Adam (guitare), Line (basse) et Zaccharie (batterie) décident de se lancer en 2009 dans une aventure musicale et forment ensemble les Hyphen Hyphen. Le premier EP Chewbacca I Am Your Mother est publié en 2011 chez Believe, et le quatuor prend peu à peu de l’assurance à travers de nombreux concerts. Ils se hissent l’année suivante à la deuxième place du concours « Inrocks Lab ». Fort de sa notoriété grandissante, le groupe se produit dans des salles telles que le Zénith, le 104, la Flèche d’Or et font même quelques prestations à Londres et à Rome. En 2012, ils font partie des Découvertes Officielles du Printemps de Bourges et sortent la même année l’EP Wild Union qui constitue une initiation tribale et une épopée épique au cœur de leur electro-pop qui gagne peu à peu en maturité. Hyphen Hyphen ne refuse aucune scène et se voit invité à participer à quelques prestigieux festivals (Solidays, Eurockeennes, Rock en Seine…) avant de finalement publier un premier album en 2015. Celui-ci s’intitule Times et révèle un jeune groupe particulièrement doué pour créer des ambiances douce-amère, que ce soit sur des titres up-tempo ou des chansons plus apaisées. Délicat, poignant et parfaitement ancré dans son temps, ce premier disque permet à Hyphen Hyphen de faire une belle entrée en matière. © LG/Qobuz