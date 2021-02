Biographie

Originaire de Manchetser, le trio rock I Am Kloot connait un véritable succès commercial que quelques années après sa formation (1999), avec un album intitulé Sky At Night, produit par Guy Garvey. Fort de cette notoriété, le groupe sort un sixième opus en janvier 2013, intitulé Let It All In. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015