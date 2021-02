Biographie

Fille de Sting et demi-soeur de Joseph Sumner leader de Fiction Plane. Eliot Paulina Sumner dite Coco Sumner reçoit de la part de son père une solide éducation musicale, Coco Sumner possède surtout des intonations de la voix de Sting. La paternité artistique ne s'arrête pas là pour I Blame Coco, la jeune artiste reprend en partie le mélange de reggae et de synth pop de The Police à partir de Ghost in the Machine. Ainsi nourri, le style electro pop de I Blame Coco s'épanouit sur plusieurs titres, avant de donner toute sa mesure sur The Constant sorti en octobre 2010. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015