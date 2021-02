Biographie

Nicolas Chaix, plus connu sous le nom de I:Cube, est le co-fondateur de Chateau Flight avec DJ Gilb'r. Contrairement à beaucoup d'acteurs de la French Touch, il ne bifurque pas vers la house ou l'electro rock mais se dirige vers un son downtempo voire ambient. Ses albums Picknick Attack (1997), Adore (1999), 3 (2003) et l'enregistrement en public Live at the Planetarium (2006) sont surtout appréciés d'un public amateur d'ambiances détendues. En 2012 sort "M" Megamix. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015