Biographie

I Muvrini est une formation vocale corse formée à la fin des années 70 autour d'Alain et Jean-François Bernardini. L'un des groupes de musique régionale les plus exposés de sa génération, il collabore avec des célébrités comme Sting, Luz Casal, Mc Solaar ou Véronique Sanson. De 1979 à 2007, le groupe sort une trentaine d'albums, studio ou live, et I Muvrini et les 500 choristes, sorti en 2007, est son septième disque d'or depuis 1994. Leur style a évolué au fil du temps, des plus traditionnelles polyphonies corses à des tonalités plus pop sans jamais délaisser la langue de leur île natale. © Olivier Duboc /TiVo