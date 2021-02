Biographie

I-Roy fait partie des toasters les plus populaires en Jamaïque au milieu des années soixante-dix, aux côtés de ses modèles U-Roy et Dennis Alcapone, et de Big Youth. Durant cette période, I-Roy sort une poignée de classiques au milieu d'une production plutôt anarchique. Presenting I-Roy (1973), Hell and Sorrow (1973), Truth & Rights (1975), Crisis Time (1976), Musical Shark Attack (1976), Ten Commandments (1978), témoignent de sa vitalité d'alors. Son succès atteint l'Angleterre et les scènes internationales mais n'empêche pas l'aura de I-Roy de décliner très vite. Entre l'arrivée du dancehall et des querelles absurdes avec Prince Jazzbo, I-Roy traverse très mal les années quatre-vingt. Ses ennuis de santé et d'argent gâchent la fin de sa vie, le DJ meurt largement oublié le 27 novembre 1999 à seulement cinquante-cinq ans. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015