Biographie

Naissance à Shrewsbury le 3 juin 1939. Il quitte Mott The Hoople en décembre 1974, sa carrière solo est marquée par la présence de Mick Ronson à la guitare et de nombreuses autres collaborations prestigieuses. Malgré des albums réussis de All American Alien Boy à Rant, il peine à retrouver l'audience de ses années glam. © ©Copyright Music Story 2015