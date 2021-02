Biographie

Né en 1997, Ian Thomas est un chanteur de teen pop flamand qui est apparu du jour au lendemain à la faveur d'une reprise du "Baby" de Justin Bieber filmée par son père et diffusée sur YouTube. Vite repéré, il est alors encouragé à enregistrer une version néerlandophone du titre qui devient son premier single en 2011 et accède au Top 10 flamand. Son premier album, More Than a Game, sort trois mois plus tard, porté par "Autograph". Dès lors, Thomas enchaîne les singles et publie les albums Diversity et Game Time en 2013 et 2014. © Olivier Duboc /TiVo