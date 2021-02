Biographie

Iannis Xenakis est un compositeur hors normes, issu des mathématiques et assistant de l'architecte Le Corbusier. Roumain d'origine grecque naturalisé français, il a apporté dès les « Metastasis » une nouvelle façon d'appréhender et de composer la musique avec les mathématiques. Laser, ordinateur, programmation et mathématiques dans la composition, Iannis Xenakis est sans doute le plus révolutionnaire des compositeurs du XXème siècle. Architecte, compositeur, il est créateur de la musique massique et stochastique dans la lignée de la musique concrète de Pierre Schaeffer. « Metastasis », la série des ST, Polytope, Eonta ses Pléiades pour six percussionnistes, Terretektorh pour 88 musiciens répartis dans le public sont les créations les plus significatives et représentative de l'esprit Xenakis. © ©Copyright Music Story Frédéric Neff 2015