Biographie

Ibrahim Maalouf est né à Beyrouth en 1980 sous les bombardements de la guerre civile. Trompettiste classique et de jazz virtuose, plusieurs fois récompensé, il est le seul musicien à jouer la musique arabe avec une trompette à quarts de tons.En 2010, les Victoires du Jazz lui décernent la Victoire de la révélation instrumentale de l’année (prix Franck Ténot) ; elles l’honorent une nouvelle fois en 2013 avec le titre de meilleur Artiste de l’année. Ses albums, Diasporas (2007), Diachronism (2009), Diagnostic (2011) et Wind (2012) le placent en tête des instrumentistes français, toutes catégories confondues.Ibrahim Maalouf collabore également avec de nombreux artistes de la chanson parmi lesquels Sting, Amadou et Mariam, Grand Corps Malade, Thomas Fersen, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Arthur H, Vanessa paradis, Juliette Gréco, Eddy Mitchell, et Matthieu Chédid. Il est également l'auteur de nombreuses BO de films.Ibrahim Maalouf aime aussi les projets atypiques comme lorsqu'il revisite Alice au pays des merveilles sur Au pays d'Alice avec Oxmo Puccino en 2014, rend hommage à Oum Kalthoum sur Kalthoum en 2015 ou joue les directeur artistique d'un disque consacré à Dalida en 2017... © Qobuz