Biographie

Rattaché au « gangsta », ce vétéran du rap californien est avant tout resté fidèle à une éthique old school, plus encline au commentaire politique et social qu'au « bling-bling » tapageur. Par ses textes, il a joué le rôle de porte-voix en revendiquant une véritable considération de la communauté noire aux Etats-Unis. De fait, de 1986 à 1993, Ice Cube est l'une des figures de proue du rap américain, avec des albums décisifs au sein de N.W.A. ou en solo. Par la suite, ses publications musicales se font plus rares, à mesure que sa carrière d'acteur prend du terrain : celui qui crachait sur Hollywood dans « Burn Hollywood Burn » (1990) en devient une personnalité respectée. Mais ce rappeur aux collaborations sélectives et variées reste une figure majeure du rap, qui a su évoluer du « vieux son » de ses débuts à des audaces nouvelles, avec des expériences dans l'electro ou le rap metal. © ©Copyright Music Story DaBee 2018