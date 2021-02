Biographie

Influencé par Roxy Music et David Bowie, le groupe australien Icehouse s'est chargé de faire aimer la synthpop et la new wave du côté de l'Océanie. L'origine du groupe remonte à 1977 lorsque le chanteur et multi-instrumentiste Iva Davies forme Flowers à Sydney. Devenu Icehouse en 1980, le groupe fait sensation avec un premier album homonyme qui est cinq fois disque de platine en Australie. L'année suivante, c'est le monde entier qui tombe dans les rets d'Icehouse avec l'album Primitive Man et le tube « Hey Little Girl ». Le reste de sa carrière se déroule essentiellement en Australie, hormis le succès de Man of Colours (1987), en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne. En terme de qualité musicale, Icehouse se met en évidence avec Big Wheel en 1993. Discret depuis 1995, Icehouse célèbre en 2011 les 30 ans de son premier album avec une réédition de celui-ci, la compilation White Heat: 30 Hits et un concert, où il interprète certains morceaux en version reggae. Cette performance inattendue fait l'objet de l'album DubHouse Live (2014). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015