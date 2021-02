Biographie

Le 11 septembre 2020, jour où Yann-Wilfried Bella Ola alias Ichon sort son premier véritable album, Pour de vrai, il souffle ses 30 bougies. Une première qui n’est pas vraiment une première pour le rappeur de Montreuil qui n’est pas vraiment un bleu. Bleu, Blue en anglais, titre d’un de ses premiers morceaux concocté en 2013 avec Myth Syzer, beatmaker attitré du collectif Bon Gamin où traine aussi son autre pote Loveni.A l’époque, ce fan de Tyler, The Creator et de Frank Ocean, bref de tout ce qui tourne autour de la galaxie Odd Future, n’a ni la dégaine (il défile parfois à la Fashion Week), ni le flow (rapper, chanter, chanter, rapper), ni la plume de ses confrères congénères de la raposphère. Dans l’ADN d’Ichon trainent des bribes old school piochées dans l’art de ses ainés Gyneco et Solaar. Mais il reste bien une voix du XXIe siècle, pas du XXe. Un premier EP Cyclique sort en 2014 suivi de #FDP et, en 2017, d’une mixtape, Il suffit de le faire, qui amplifie sa singularité.Mais Pour de vrai marque un tournant, pour de vrai. Une bifurcation vers le R’n’B et surtout vers la chanson. Un album conçu notamment avec PH Trigano, Crayon et Adrien Pallot, qui devrait faire d’Ichon une star. Pour de vrai ! © Marc Zisman/Qobuz.