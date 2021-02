Biographie

En 2009, Caroline Hjelt et Aino Jawo se rencontrent dans une fête à Stockholm. Les deux jeunes femmes forment Icona Pop qui est repéré par la presse anglo-saxonne dès son premier titre « Manners ». Sorti en mai 2012, le single « I Love It » impose le duo electro pop en Suède. La chanson est bien vite à l'étroit en Suède et colonise l'Europe du nord. « I Love It » est par exemple numéro trois en Allemagne, avant de franchir l'Atlantique et cartonner dans les charts dance aux Etats-Unis. L'album Icona Pop sort en novembre 2012 exclusivement en Suède, alors que le reste du monde est prié de patienter avec l'EP Iconic qui voit le jour en mars 2013. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015