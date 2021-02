Biographie

La chanteuse suédoise Ida Sand (née en 1977), démontre dès son premier album un grand talent d'arrangeuse, de compositrice et de pianiste. Avec un superbe grain de voix, les reprises figurant sur Meet Me Around Midnight (2007) se parent d'un groove imparable. Trois albums suivent, mêlant compositions originales et reprises avec son groupe dont fait partie son époux Ola Gustafsson : True Love (2009), The Gospel Truth (2011) et Young at Heart (2015), centré sur les compositions de Neil Young. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2015