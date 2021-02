Biographie

Fondé en 1999 à Nantes, Idem est un des groupes émergeants de la riche scène industrielle française. Ces cousins d'Ez3kiel partagent l'éclectisme de leurs modèles, ici pas d'indus froid et formaté. Bien au contraire leurs trois albums prouvent un mélange d'influences, rock, électronique et dub particulièrement soigné. The Sixth Aspiration Museum Overwiew, troisième album paru en 2008, est représentatif des qualités du groupe. L'évolution de Idem se poursuit avec Good Side of the Rain et son rock du troisième millénaire.