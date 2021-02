Biographie

Née à Ankara en 1941, Idil Biret incarne et résume les valeurs d’une génération d’exception, qui, de Martha Argerich à Maurizio Pollini, réinventa le piano moderne. Caractère musical accompli, elle manifesta des dons d’enfant prodige dès l’âge de deux ans. A sept ans, désireuse de s’inscrire au Conservatoire Paris, elle amena le parlement turc à voter une loi spéciale en sa faveur. Soutenue par Nadia Boulanger, Alfred Cortot et Wilhelm Kempff, elle entreprend une carrière de virtuose en 1957. Ainsi s’amorçait un itinéraire artistique placé sous le signe de Beethoven, le style rigoureux du classique viennois entrant pleinement en résonance avec le caractère bien trempé de la pianiste turque. En 1989, Idil Biret rejoint le label Naxos : de cette collaboration fructueuse sortiront quarante-quatre albums tirés à plus de deux millions d’exemplaire. Souhaitant prendre en main son destin musical, elle fonde dix ans plus tard son propre label Idil Biret Archive. Distribué par Naxos, cette signature individualisée est destinée à recueillir l’ensemble de ses enregistrements.