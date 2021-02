Biographie

Né Hamid Cheriet à Ayt Yenni en 1949 et décédé à Paris en 2020, l'auteur-compositeur-interprète kabyle Idir s'impose à domicile avec les titres "Rsed a yidess" et "A vava inouva" dès 1973 avant de s'installer dans la capitale française d'où il publie son premier album en 1976, A vava inouva. Fermement ancré dans la tradition berbère, Idir propose dès lors une recette axée autour d'instruments traditionnels comme la flûte kabyle ou le derbouka, affichant la volonté de perpétuer la chanson amazighe. S'il disparaît du devant de la scène, mettant sa plume et ses talents au service d'autres artistes après Ayarrach negh? (1979), il réapparaît dans les années 90, entamant une riche seconde carrière régulièrement couronnée de succès critiques et artistiques, d'Identités (1999) à l'opus de duos Ici et ailleurs (2017). © TiVo