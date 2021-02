Biographie

Groupe en colère auto-proclamé, la formation post-punk britannique Idles voit le jour à Bristol en 2012 autour du charismatique chanteur Joe Talbot et d'un groupe mêlant punk rock musculeux mais nuancé, axé autour de Mark Bowen (guitare), Andy S (guitare), Adam Devonshire (basse) et Jon Beavis (batterie). Suite à la parution des maxis Welcome (2012) et Meat (2015) et au remplacement de Andy S par Lee Kiernan, le groupe livre Brutalism, remarqué premier album de 2017 porté par le single "Mother". Mais c'est en 2018, avec Joy as an Act of Resistance., que les anglais accèdent à un succès critique mondial, côtoyant les charts constituant l'un des leaders de la foisonnante scène post-punk du moment aux côtés de ses compatriotes de Shame ou encore des américains de Parquet Courts. © TiVo