Biographie

Né Leo Morris à La Nouvelle-Orléans le 13 novembre 1939, le batteur commence sa carrière professionnelle dès l'adolescence, à l'âge de seize ans, lorsqu'il joue sur le classique « Blueberry Hill » de Fats Domino. Accompagnateur de Sam Cooke au début des années 1960, il intègre par la suite le groupe de Lou Donaldson où il forge son style jazz et soul. En 1970, Idris Muhammad est sollicité par le label Prestige pour enchaîner les séances. Il entame en parallèle sa carrière de leader avec les albums Black Rhythm Revolution et Peace and Rhythm, puis trouve le succès avec ses réalisations suivantes pour le label Kudu : Power of Soul (1974), House of the Rising Sun (1976) et Turn This Mutha Out (1977). Sa manière funk fait des émules, au moment où il accompagne Johnny Griffin et se tourne vers le disco sur les albums Boogie to the Top et You Ain't No Friend of Mine (1978). Par la suite, la star de la batterie rejoint Pharoah Sanders, George Coleman et The Paris Reunion Band, tout en continuant de varier les plaisirs pour les labels Fantasy, Theresa et Lipstick. Retiré dans sa ville natale après un dernier enregistrement en 1998 (Right Now), Idris Muhammad décède à Fort Lauderdale (Floride), le 29 juillet 2014, à l'âge de 74 ans.