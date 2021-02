Biographie

Née en 1990 à Sydney, Amethyst Amelia Kelly, alias Iggy Azalea est un mannequin australien installée aux Etats-Unis depuis 2006 et venue au rap sudiste poussée par une passion pour le genre depuis son plus jeune âge. Elle se fait connaître via sa relation avec le rappeur New Yorkais A$AP Rocky mais également grâce à sa vidéo pour le titre "Pu$$y" extrait de sa première mixtape parue en 2011, Ignorant Art. Son premier album officiel, The New Classic, voit le jour en 2014, porté par les numéros 1 "Fancy" (featuring Charlie XCX) et "Problem" (featuring Ariana Grande). © TiVo