Biographie

DJ Suisse né en Slovaquie, Igor Blaska sévit depuis la fin des années mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix. D'abord en tant que DJ résident de différents clubs suisses puis sur la scène internationale, de la Thaïlande à Ibiza. Depuis 2005, Igor Blaska est responsable de multiples compilations et DJ mixes. En 2009, Igor Blaskka participe au succès d'« Eternity » avec Guru Josh. Il collabore ensuite avec Laurent Wolf sur « Suzy » en 2011 tout en animant sur les ondes l'émission Dancing suivie par quelques trois cents mille clubbers. C'est par le biais d'une adaptation de « Could You Be Loved » qui a dû faire danser Bob Marley au paradis des rastas qu'Igor Blaska connaît son premier tube personnel en 2012.