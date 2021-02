Biographie

Tina Turner, la chanteuse soul la plus dynamique de l'histoire de la musique, exhalait le sexe par tous les pores de sa peau durant toute sa carrière qu'elle a démarré comme chanteuse de Ike & Tina Turner à la fin des années 50. Ses performances grandioses et sa voix rauque lui ont ouvert des portes partout dans le monde, quand on pense que la ferveur de l'Évangile et l’abstinence sont à l'origine de la soul au début des années 50. Après avoir divorcé de Ike au milieu des années 70, elle enregistre quelques albums plus tard dans la décennie mais refait vraiment surface au milieu des années 80 avec une série de tubes plus des apparitions dans des films. © John Bush /TiVo