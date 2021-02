Biographie

Né dans le Mississippi, il a mené une carrière à Memphis et est mort en Californie : la vie tourmentée de Ike Turner ressemble à beaucoup de légendes du rock et du blues. Après avoir révélé Tina Turner, triomphé, puis gaché leur mariage, il a payé ses frasques et ses excès. Ike turner s'est finalement relevé, toujours grâce à la musique et au blues, pour obtenir la reconnaissance de ses pairs, juste avant de mourir par overdose en 2007.