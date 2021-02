Biographie

Issu du cerveau de Simon Cowell, connu pour son rôle dans l'industrie musicale et sa place dans le jury d'American Idol, Il Divo est un projet crossover pop et musique classique constitué des quatre vocalistes de nationalités différentes, soit David Miller (Etats-Unis), Sébastien Izambard (France), Urs Buhler (Suisse) et Carlos Marin (Espagne). Pouvant être vu comme une sorte de version contemporaine, adulte et masculine des Spice Girls, le groupe enchaîne les succès dès le mitan des années 2000, livrant avec Timeless, en 2018, son dixième recueil studio. © TiVo