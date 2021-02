Biographie

Ce baryton basse italien s'est fait un nom avec le répertoire classique. Il a chanté sous la direction des plus grands chefs tels Valery Gergiev, Georg Solti, Riccardo Muti, John Eliot Gardiner, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Nikolaus Harnoncourt et Seiji Ozawa. C'est sur le répertoire de Mozart que le chanteur se distingue. En 1996, il enregistre pour Deutsche Grammophon les Nozze di Figaro avec Cecilia Bartoli et le Wiener Philharmoniker sous la direction de Claudio Abbado. Charmeur et plutôt bel homme, Ildebrando d'Arcangelo incarne l'éternelle jeunesse. Son aplomb et la qualité de son jeu ne sont pas sans rappeler un certain Ruggero Raimondi. © ©Copyright Music Story Frédéric Neff 2015