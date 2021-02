Biographie

Connu artistiquement sous le nom ILoveMakonnen, l'Américain Makonnen Sheran est né le 13 juin 1989 à Los Angeles (Californie). D'origines africaine, indienne, irlandaise, allemande, chinoise et sud-américaine, il est un parfait résumé de la densité du melting pot américain. En 2002, sa famille s'établit à Atlanta (Géorgie) où ILoveMakonnen développe son goût pour la musique, entre influences soul, pop et R&B. Ses débuts se font en 2008 sur MySpace, avant qu'il ne soit condamné l'année suivante à quatre ans de mise à l'épreuve, pour une sombre affaire d'homicide involontaire. Repéré par le producteur Mike Will en 2012, ILoveMakonnen sort en décembre 2014 l'EP ILoveMakonnen. Classé aux États-Unis et en France, le titre « Tuesday », avec Drake, devient son premier hit. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015