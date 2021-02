Biographie

La chanteuse de Country-pop Ilse DeLange est apparue comme l’une des artistes néerlandaises connaissant le plus de succès de sa génération dès ses débuts en 1998, avec World of Hurt. Née le 13 mai 1977, à Almelo, en Hollande, DeLange a passé une grande partie de son enfance à chanter dans des concours de talents locaux. En 1998, elle a rejoint le groupe de country Cash on Delivery et avec eux, elle s’est rendue à Nashville pour enregistrer un disque avec le producteur Barry Beckett. L'album terminé, intitulé World of Hurt, est sorti aux Pays-Bas comme une oeuvre solo de DeLange, avec plus de 500 000 exemplaires de vendus, il est resté en tête des charts néerlandais en propulsant DeLange au rang de nouvelle artiste internationale de premier plan. © Jason Ankeny /TiVo