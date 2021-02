Biographie

Originaire de Toulouse (Haute-Garonne), Images a été l'un des chouchous du Top 50 entre 1986 et 1988. D'abord trio puis duo à partir de 1990, le groupe formé au début des années 1980 atteint le firmament en 1986 avec « Les Démons de minuit », resté treize semaines en haut du Top 50. « Corps à corps » et « Maîtresse », également présents sur L'Album d'Images (1987), complètent un palmarès entre variété française et rock français. Malgré des tentatives régulières durant une bonne partie de la décennie, Images ne parvient pas à retrouver son allant initial et ne continue que grâce à l'aura de la chanson « Les Démons de minuit ». Le chanteur Mario Ramsamy et le batteur Jean-Louis Pujade répondent en 1999 à l'appel du pied d'Emile Wandelmer, du groupe Gold, et forment Emile et Images, qui reprend à ses débuts les tubes des deux entités toulousaines. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015